Киев, 3 декабря, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц лжёт, когда заверяет, что Германия будет поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Об этом 3 декабря заявила украинская журналистка Диана Панченко, комментируя послание политика президенту России Владимиру Путину.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Олаф Шольц

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора [главу киевского режима Владимира] Зеленского. А люди его ненавидят», — написала в сообщении в соцсети X (бывшая Twitter) Панченко.

Она считает, что чем дольше Зеленский остаётся у власти, тем меньше становится бывшая советская республика.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима. Визит канцлера в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года.

Визит канцлера Германии был запланирован задолго до раскола правительства ФРГ. СМИ отмечали, что своей поездкой канцлер стремится продемонстрировать, что он по-прежнему руководит правительством и может вести переговоры за рубежом.

Будучи с необъявленным визитом в Киеве, Шольц опубликовал в социальной сети X обращение к президенту РФ, в котором вновь выразил поддержку главе киевского режима. Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Он также выразил уверенность в том, что эта поддержка не ослабнет.

Объявляя в Киеве о выделении новой помощи Украине в размере 650 млн евро, Олаф Шольц заявил, что это стало сигналом Владимиру Путину. В правительстве Германии сообщили, что новый пакет помощи включает танки Leopard 1, боевые беспилотные летательные аппараты и зенитно-ракетные комплексы Iris-T.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России нет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве отслеживают новости на эту тему.