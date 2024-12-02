Берлин, 2 декабря, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц собирается узнать у главы киевского режима Владимира Зеленского, на что готовы решится власти в Киеве, чтобы завершить украинский конфликт. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в окружении главы правительства ФРГ.

Такой вопрос он хочет задать украинскому политику в рамках своего визита в Киев.

«Его цель — в ходе конфиденциального диалога выяснить у главы киевского режима его оценку ситуации. На что тот и Украина готовы», — отмечается в публикации.

По данным журналистов, визит Шольца в Киев была запланирована задолго до раскола правительства ФРГ. Мероприятие решили провести в период между президентскими выборами в США и прихода новой администрации избранного главы Белого дома.