Берлин, 2 декабря, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в своём аккаунте в соцсети X опубликовал «послание» российскому президенту Владимиру Путину, где в очередной раз поклялся в поддержке Украины.

Global Look Press

«Моё послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет», — заверил Шольц.

Немецкий политик добавил, что будет с украинским народом столько, сколько надо.

Как сообщало ИА Регнум, визит Шольца в Киев был запланирован задолго до раскола правительства ФРГ. Мероприятие решили провести в период между президентскими выборами в США и приходом новой администрации избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

2 декабря Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Визит канцлера в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года. Журнал Der Spiegel утверждает, что на встрече с украинским политиком Шольц, скорее всего, затронет тему возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России нет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве отслеживают новости на эту тему. Песков также отметил, что Берлин продолжает свою линию на безусловную поддержку киевского режима.

У России конструктивная повестка относительно конфликта на Украине. Так Дмитрий Песков ответил на очередное хамское заявление Зеленского.

Зеленский — это дешёвка, которая слишком дорого обошлась народу Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя грубость Зеленского во время пресс-конференции с Шольцем.