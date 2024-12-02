Москва, 3 декабря, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Сыну президента США Хантеру Байдену, который после помилования планирует посвятить жизнь людям с зависимостями, следует начать с главы киевского режима Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

В Telegram-канале она отреагировала на желание Хантера Байдена помогать людям с зависимостями и посоветовала ему начать с Зеленского, который сильно зависит от наркотиков и «от Байденов».

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. Он заявил, что это решение принималось из-за несправедливости и предвзятости судебного преследования, продиктованных политическими причинами. При этом политик отрицал семейные мотивы.

В июне суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении огнестрельного оружия. Его обвинили в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью.

По всем пунктам обвинения сыну президента США грозило до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тыс. долларов.

Помилование действующим президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена представляет угрозу территориальной целостности Соединённых Штатов, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х.