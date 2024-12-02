Вашингтон, 2 декабря, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Помилование действующим президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена представляет угрозу территориальной целостности Соединённых Штатов, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Jae C. Hong/AP/TASS Хантер Байден

«Меня не волнуют проблемы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединённых Штатов — это нехорошо», — указал он в публикации.

Таким образом бизнесмен сделал отсылку к помилованию президентом своего сына, который обвинялся по двум уголовным статьям, связанным с нарушением хранения огнестрельного оружия.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. Он заявил, что это решение принималось из-за несправедливости и предвзятости судебного преследования, продиктованных политическими причинами. При этом политик отрицал семейные мотивы.

В июне суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении огнестрельного оружия. Его обвинили в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью.

По всем пунктам обвинения сыну президента США грозило до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тыс. долларов. После решения суда Джо Байден заявил, что не намерен препятствовать обвинительному приговору в отношении своего сына и не собирается даровать ему помилование.