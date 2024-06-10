США, 11 июня, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Первый день заседания по делу о нарушениях при хранении оружия против сына президента Соединённых Штатов Америки Хантера Байдена завершился без вынесения вердикта присяжными. Об этом 10 июня сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

«Присяжные на суде по делу Хантера Байдена были распущены на весь день», — говорится в сообщении.

Отмечается, что присяжные во вторник, 11 июня, возобновят слушания по федеральному делу Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Прокуроры обвиняют Байдена-младшего в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью. Адвокаты подсудимого утверждают, что в ходе судебного следствия факт употребления обвиняемым наркотических средств доказан не был.

Помимо дела о нарушении при хранении оружия Хантеру Байдену предъявлено девять обвинений, связанных с уклонением от уплаты налогов на общую сумму не менее 1,4 миллиона долларов. Только по делу о налогах Байдену-младшему грозит до 17 лет тюремного заключения. Свою вину сын главы Белого дома отрицает.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня американский миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал проверить Хантера Байдена, обвиняемого в совершении многочисленных преступлений, на причастность к коррумпированию других стран.