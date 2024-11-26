Берлин, 26 ноября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц 16 ноября заявил, что его недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным был «неприятным, но необходимым».

Kay Nietfeld/Global Look Press Олаф Шольц

«Наши разговоры никогда не были приятными, и этот не стал исключением <…> Однако это было ответственно и важно — позвонить ему», — приводит слова канцлера телеканал n-tv.

По словам Шольца, ничего нового собеседники друг другу не сказали. Он сообщил, что в очередной раз озвучил российскому президенту свою приверженность поддержке киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Путин провёл телефонный разговор с Шольцем. Разговор стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Он продлился около часа.

Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона всегда была и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Немецкая газета Tagesspiegel написала, что первый за два года телефонный разговор Путина и Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о будущих переговорах. Итальянский обозреватель Федерико Рампини выразил мнение, что после телефонного разговора Путина с Шольцем, состоявшегося 15 ноября по инициативе германской стороны, российскому лидеру начнут звонить лидеры других европейских государств.