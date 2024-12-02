Вашингтон, 2 декабря, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не сможет оспорить решение действующего президента Джо Байдена о помиловании его сына Хантера Байдена, а также не сможет начать новое расследование, пишет американская газета Politico со ссылкой на бывшего чиновника из министерства юстиции США Сэмюэля Моррисона.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

«Минюст в президентство Трампа не сможет возобновить давно длящееся уголовное дело против Хантера Байдена. Помилование президента охватывает срок с начала 2014 года, при этом Хантер Байден стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma в апреле 2014 года. Тогда некоторые СМИ в США начали писать, что Хантер Байден имел возможность отстаивать интересы Burisma с помощью отца, за что якобы мог получать значительные суммы денег, а часть из них, по утверждению республиканцев, он мог передавать отцу», — указано в публикации.

При этом Моррисон предположил, что данный прецедент, созданный Байденом, может быть использован Трампом после инаугурации в собственных интересах, например для помилования участников штурма здания Конгресса США 6 января 2021 года.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря действующий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам, связанным с нарушением хранения огнестрельного оружия.

Он заявил, что это решение принято якобы из-за несправедливости и предвзятости судебного разбирательства, продиктованных политическими причинами. При этом политик отрицал семейные мотивы. По всем пунктам обвинения сыну президента США грозило до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тыс. долларов.

При этом в газете NYT отметили, что Хантер Байден вряд ли соответствует критериям министерства юстиции для помилования, ведь он не отбывал наказание. Уточняется, что приговоры по двум уголовным делам Байдену-младшему должны были вынести 12 и 16 декабря соответственно.

Ранее Трамп заявил, что помилование Хантера Байдена является злоупотреблением властью и грубым нарушением правосудия. А американский миллиардер Илон Маск, в свою очередь, заявил, что помилование Хантера представляет угрозу территориальной целостности Соединённых Штатов.