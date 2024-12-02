Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Сын президента США Хантер Байден вряд ли соответствует критериям министерства юстиции для помилования, ведь он не отбывал наказание, пишет газета The New York Times (NYT).

IMAGO/Yuri Gripas / Pool via CNP/Global Look Press

«Хантер Байден не приговаривался к сроку и не отбывал его. В США президент имеет неограниченные полномочия помиловать любого человека по своему усмотрению, независимо от рекомендаций отдела прокурора по помилованиям минюста», — указано в публикации.

Уточняется, что приговоры по двум уголовным делам Байдену-младшему должны были вынести 12 и 16 декабря соответственно.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря действующий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам, связанным с нарушением хранения огнестрельного оружия. Он заявил, что это решение принято якобы из-за несправедливости и предвзятости судебного разбирательства, продиктованных политическими причинами. При этом политик отрицал семейные мотивы.

В июне суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении огнестрельного оружия. Его обвинили в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью.

По всем пунктам обвинения сыну президента США грозило до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тыс. долларов. При этом ранее Джо Байден утверждал, что не намерен препятствовать суду в отношении сына и не собирается даровать ему помилование.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что это помилование является злоупотреблением властью и грубым нарушением правосудия.