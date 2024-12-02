Москва, 2 декабря, 2024, 12:37 — ИА Регнум. России важно добиться целей, поставленных в рамках специальной военной операции. Об этом заявил журналистам 2 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Так представитель Кремля прокомментировал слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по поводу того, что в 2025 году может быть предпринята попытка начать переговоры. Пресс-секретарь подчеркнул, что для России важны её собственные интересы.

«Мы намерены, намерены в любом случае обеспечить наш собственный интерес», — отметил Песков.

При этом он назвал понятной динамику в зоне боевых действий и на Украине. Песков также заявил, что в странах Европы меняется настроение к конфликту, и заметна усталость от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября газета The Washington Post написала, что ряд официальных лиц США и европейских союзников Киева признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу России для урегулирования конфликта. Как утверждают журналисты, на Западе готовы признать необходимость такой меры для проведения мирных переговоров.

28 ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил об условиях разрешения кризиса, заявленных в июне этого года. Тогда глава государства в качестве условий в том числе назвал вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин подчеркнул, что Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине, ей нужен прочный и долгосрочный мир. Он отметил, что российская сторона является сторонницей установления твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.