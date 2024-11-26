Вашингтон, 26 ноября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Ряд официальных лиц США и европейских союзников Киева признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу России для урегулирования конфликта. Об этом 26 ноября написала газета The Washington Post (WP).

Global Look Press

По информации издания, после победы на выборах президента США Дональда Трампа американские чиновники смирились с тем, что новая администрация может отказать Украине в предоставлении военной помощи. Они также признали, что в течение нескольких месяцев Киев заставят вступить в переговоры с Москвой.

С конца октября в США обсуждалось решение президента США Джо Байдена позволить Украине бить по российским территориям тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Оно также было окончательно принято после победы Трампа с целью усилить позиции Киева на потенциальных переговорах, утверждает газета.

В материале отмечается, что среди европейских политиков уступка Украиной территорий раньше являлась табуированной темой. Теперь же они готовы признать необходимость такой меры для проведения мирных переговоров. В странах Евросоюза ведутся дискуссии на тему гарантий безопасности, которые Украина может получить взамен.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Трамп в случае победы на выборах не сможет заставить Киев уступить территории России ради завершения конфликта. При этом политик не исключил, что возможный новый президент США захочет сократить объёмы военной помощи Украине, и тогда её поражение будет неизбежным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день исключил вариант, что конфликт на Украине завершится с «ничейным» результатом. Такой исход событий не обеспечит интересы ни одной из сторон, объяснил он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности РФ к разумным компромиссам, чтобы урегулировать конфликт на Украине, но исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу России. Никаких «разменов» не будет, добавил глава государства.

Согласно результатам опроса американской компании Gallup, более половины (52%) граждан Украины считают, что Киев должен как можно скорее начать переговоры с Россией для прекращения вооружённого конфликта, а также пойти на «территориальные уступки», если это понадобится для достижения мира.