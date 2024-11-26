WP: в США признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу РФ
WP: в США и ЕС признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу РФ
Вашингтон, 26 ноября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Ряд официальных лиц США и европейских союзников Киева признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу России для урегулирования конфликта. Об этом 26 ноября написала газета The Washington Post (WP).
По информации издания, после победы на выборах президента США Дональда Трампа американские чиновники смирились с тем, что новая администрация может отказать Украине в предоставлении военной помощи. Они также признали, что в течение нескольких месяцев Киев заставят вступить в переговоры с Москвой.
С конца октября в США обсуждалось решение президента США Джо Байдена позволить Украине бить по российским территориям тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Оно также было окончательно принято после победы Трампа с целью усилить позиции Киева на потенциальных переговорах, утверждает газета.
В материале отмечается, что среди европейских политиков уступка Украиной территорий раньше являлась табуированной темой. Теперь же они готовы признать необходимость такой меры для проведения мирных переговоров. В странах Евросоюза ведутся дискуссии на тему гарантий безопасности, которые Украина может получить взамен.
Как передавало ИА Регнум, 31 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Трамп в случае победы на выборах не сможет заставить Киев уступить территории России ради завершения конфликта. При этом политик не исключил, что возможный новый президент США захочет сократить объёмы военной помощи Украине, и тогда её поражение будет неизбежным.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день исключил вариант, что конфликт на Украине завершится с «ничейным» результатом. Такой исход событий не обеспечит интересы ни одной из сторон, объяснил он.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности РФ к разумным компромиссам, чтобы урегулировать конфликт на Украине, но исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу России. Никаких «разменов» не будет, добавил глава государства.
Согласно результатам опроса американской компании Gallup, более половины (52%) граждан Украины считают, что Киев должен как можно скорее начать переговоры с Россией для прекращения вооружённого конфликта, а также пойти на «территориальные уступки», если это понадобится для достижения мира.