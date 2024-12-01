Москва, 1 декабря, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 1 декабря уничтожили 29 украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что 20 дронов было сбито над территорией Брянской области, семь — в Калужской области, один — в Курской и один — в Смоленской.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз ночью проинформировал о том, что украинская армия осуществила массированную атаку на регион при помощи дронов. В городе Стародубе полностью уничтожен жилой дом. Кроме того, в результате удара ВСУ в Стародубе погиб ребёнок.

Позже губернатор сообщил, что в Брянской области российские силы ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ.