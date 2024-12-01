Брянск, 1 декабря, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Брянская области ночью 1 декабря подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ, в результате которой был полностью уничтожен жилой дом в Стародубском муниципальном округе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Глава области не уточнил какой именно дом попал под атаку вражеских беспилотников и был уничтожен.

Он добавил, что также повреждения получили остекление, балконы и фасад многоквартирного дома.

На местах работают представители экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянской области 1 декабря при ночной атаке беспилотников ВСУ в Стародубском муниципальном округе погиб ребёнок. Александр Богомаз отметил, что по мирным жителям была совершена целенаправленная атака дроном.

На окраине одного из населённых пунктов в Калужской области ночью 1 декабря возник пожар после падения вражеского беспилотника.

В Днепропетровской области на Украине, в районе населённого пункта Царичанка, поражены цех по сборке беспилотников и центр подготовки операторов БПЛА, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.