В Брянской области погиб ребёнок в результате атаки беспилотников ВСУ
Богомаз: ребёнок погиб при атаке беспилотников ВСУ по Брянской области
Брянск, 1 декабря, 2024, 06:27 — ИА Регнум. В Брянской области ночью 1 декабря при массированной атаке ВСУ беспилотниками погиб ребёнок в Стародубском округе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Всего за ночь над Брянской областью подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены 18 беспилотников самолётного типа.
«В результате целенаправленной атаки по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребёнок. Приношу семье глубокие соболезнования… Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения», — написал Богомаз.
По сообщениям некоторых СМИ, погибшему ребёнку было 11 лет.
Также в результате атаки дронов ВСУ в Стародубском округе полностью уничтожен один жилой дом. В многоквартирном доме побиты стёкла в окнах, разбиты балконы и фасад.
Богомаз добавил, что информация о последствиях атаки ВСУ беспилотниками по Брянской области ночью 1 декабря уточняется.
Как передавало ИА Регнум, на окраине одного из населённых пунктов в Калужской области ночью 1 декабря возник пожар после падения вражеского беспилотника.
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