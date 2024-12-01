Брянск, 1 декабря, 2024, 06:27 — ИА Регнум. В Брянской области ночью 1 декабря при массированной атаке ВСУ беспилотниками погиб ребёнок в Стародубском округе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Всего за ночь над Брянской областью подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены 18 беспилотников самолётного типа.

«В результате целенаправленной атаки по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребёнок. Приношу семье глубокие соболезнования… Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения», — написал Богомаз.

По сообщениям некоторых СМИ, погибшему ребёнку было 11 лет.

Также в результате атаки дронов ВСУ в Стародубском округе полностью уничтожен один жилой дом. В многоквартирном доме побиты стёкла в окнах, разбиты балконы и фасад.

Богомаз добавил, что информация о последствиях атаки ВСУ беспилотниками по Брянской области ночью 1 декабря уточняется.

Как передавало ИА Регнум, на окраине одного из населённых пунктов в Калужской области ночью 1 декабря возник пожар после падения вражеского беспилотника.

В Днепропетровской области на Украине, в районе населённого пункта Царичанка, поражены цех по сборке беспилотников и центр подготовки операторов БПЛА, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Российские военные в ходе спецоперации нанесли удары по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу военных заводов, и аэродромам ВСУ.