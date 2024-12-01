Брянск, 1 декабря, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 1 декабря в небе над регионом были уничтожены средствами ПВО ещё восемь БПЛА.

Иван Шилов ИА Регнум Брянск, дроны

Подробности атаки и падения обломков сбитых беспилотников самолётного типа губернатор пока не уточнил.

Все оперативные и экстренные службы прибыли на место, заверил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия ночью 1 декабря совершила массированную атаку на Брянскую область. В Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом. Также повреждения получили окна, балконы и фасад многоквартирного дома.

На окраине одного из населённых пунктов в Калужской области ночью 1 декабря возник пожар после падения вражеского беспилотника.

1 декабря при ночной атаке беспилотника ВСУ в Стародубском муниципальном округе погиб ребёнок. В небе над Брянской областью были обнаружены и уничтожены подразделениями противовоздушной обороны десять украинских беспилотников.