Тбилиси, 1 декабря, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Пожар в здании парламента произошёл в ходе антиправительственного митинга на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом 30 ноября сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

В антиправительственном митинге приняли участие десятки тысяч человек. Движение на проспекте Руставели перекрыто, стычек с полицией нет.

Протестующие несколько часов бросали петарды и запускали фейерверки в сторону здания парламента. Одна из петард залетела в окно и спровоцировала пожар. Демонстранты встретили бурным одобрением начавшийся пожар в здании, однако огонь быстро погас. Часть протестующих безуспешно попыталась разжечь костёр перед парламентом. В настоящий момент боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указано в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, антиправительственные митинги у здания парламента в Тбилиси свидетельствуют о том, что в стране происходит попытка насильственного захвата власти.

СГБ ведёт расследование по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии» и призвала участников акций протеста проявлять осторожность и не поддаваться на провокации.

В Грузии в последние двое суток проходят массовые акции протеста. В ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.

В МВД Грузии сообщили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию». Есть пострадавшие с обеих сторон, полиция за два дня задержала около 150 человек.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя протесты в Тбилиси, поблагодарил полицию за защиту конституционного строя. Он подчеркнул, что акция оппозиции не была мирной, её участники бросали в полицию фейерверки, а также пытались сломать ограждения возле парламента, чтобы попасть внутрь.