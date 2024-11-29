Тбилиси, 30 ноября, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Акция протеста в Тбилиси у здания парламента вышла за рамки закона. Митингующие громят всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре, сообщили в МВД Грузии.

ИА Регнум Грузия

«Акция на проспекте Руставели у парламента вышла за рамки закона о собраниях и манифестациях. Участники портят и поджигают инфраструктуру», — пояснили в полиции.

По информации МВД, часть митингующих переместилась в сторону улицы Чичинадзе, где пыталась через ворота парламента проникнуть на территорию. Ворота повреждены.

Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию», пояснили в МВД, призвав горожан подчиняться указаниям и требованиям правоохранителей, не допуская применения законных мер.

Как сообщало ИА Регнум, полицейские и спецназ в Тбилиси применили водомёты, чтобы разогнать собравшихся на акцию у здания парламента сторонников оппозиции. Силовики начали оттеснять протестующих от парламента на Руставели и других улицах города. В полицейских кидали бутылки с зажигательной смесью, различные предметы и пиротехнику.

Парламент Грузии принял решение ввести красный уровень безопасности и закрыть для посетителей своё здание в Тбилиси на фоне масштабных антиправительственных протестных акций.

Ранее 29 ноября стало известно, что в ходе антиправительственного митинга у парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД страны. Отмечалось, что все они получили тяжёлые травмы в области головы, глаз и других частей тела. При этом правоохранители задержали 43 протестующих за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство.

Митинги в Тбилиси начались после объявления кандидата в премьер-министры страны Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении страны в Евросоюз. По его словам, также было принято решение отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.