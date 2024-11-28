Тбилиси, 28 ноября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом (ЕС) вопроса о начале переговоров о вступлении республики в сообщество. Об этом 28 ноября заявил на брифинге грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Sputnik/РИА Новости

«Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров [о вступлении в ЕС] до 2028 года», — сказал он.

Кобахидзе добавил, власти Грузии решили отказаться от всех бюджетных грантов ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что сообщество приостановило контакты на высоком уровне с властями Грузии из-за недружественного, как считают в Брюсселе, отношения Тбилиси к объединению.

Еврокомиссия 30 октября объявила, что отказывается вести переговоры с Тбилиси о вступлении республики в ЕС до изменения грузинскими властями нынешнего политического курса. Также в Брюсселе негативно оценили ход выборов в парламент Грузии, призвав республику реформировать избирательную систему.

Отношения Грузии с ЕС и США начали портиться принятия грузинским парламентом в мае закона об иностранных агентах. Брюссель заморозил 30 млн евро, которые планировал выделить минобороны Грузии, а Пентагон перенёс запланированные на лето грузино-американские военные учения «Достойный партнер».

Статус кандидата на вступление в ЕС был предоставлен Грузии в декабре 2023 года. В мае журнал Foreign Policy сообщил, что в Брюсселе рассматривают возможность лишения республики этого статуса из-за закона об иноагентах. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в июне заявил, что Брюссель «закроет дверь» для Грузии, если Тбилиси продолжит курс, который на Западе считают неприемлемым.