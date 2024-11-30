Тбилиси, 30 ноября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Грузии предотвратили нападение на конституционный строй страны. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Стрингер/РИА Новости Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

«Я хочу поблагодарить министра внутренних дел [Вахтанга Гомелаури] и каждого полицейского за то, что они вчера предотвратили нападение на конституционный строй страны и встали на стражу суверенитета и независимости Грузии», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что протестующие не проводили в Тбилиси мирную акцию, а использовали пиротехнику против полицейских, кидали камни, пытались повредить ограждения вокруг здания парламента и проникнуть внутрь.

Кобахидзе добавил, что в Грузии не сможет повториться сценарий украинского «майдана», так как в стране сильные институты и мудрый народ.

Как передавало ИА Регнум, полицейские и спецназ в Тбилиси применили водомёты, чтобы разогнать собравшихся на акцию у здания парламента сторонников оппозиции. Силовики начали оттеснять протестующих от парламента на Руставели и других улицах города. В полицейских кидали бутылки с зажигательной смесью, различные предметы и пиротехнику.

30 ноября в МВД Грузии сообщили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию». В МВД призвали горожан подчиняться указаниям и требованиям правоохранителей, не допуская применения законных мер.

29 ноября в ходе антиправительственного митинга у парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД. Отмечалось, что все они получили тяжёлые травмы в области головы, глаз и других частей тела. Правоохранители задержали 43 протестующих за неподчинение законным требованиям и мелкое хулиганство.

Митинги в Тбилиси начались после заявления Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления страны в Евросоюз. Также было решено отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.