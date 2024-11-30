Тбилиси, 30 ноября, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Антиправительственные митинги у здания парламента в Тбилиси свидетельствуют о том, что в Грузии происходит попытка насильственного захвата власти. Об этом 30 ноября говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) республики.

Global Look Press/Jay Kogler/Keystone Press Agency

«Определённые группы лиц пытаются организовать провокации во время митингов у парламента Грузии по деструктивным и насильственным сценариям, разработанным лидерами конкретных политических партий и руководителями НПО, главная цель которых — захват власти насильственным путём», — приводит заявление ведомства Sputnik Грузия.

СГБ также призвало участников акций протеста проявлять осторожность и не поддаваться на провокации.

Отмечается, что СГБ ведёт расследование по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.

В МВД Грузии сообщили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя протесты в Тбилиси, поблагодарил полицию за защиту конституционного строя. Он подчеркнул, что акция оппозиции не была мирной, её участники в том числе бросали в полицию фейерверки, а также пытались сломать ограждения возле парламента, чтобы попасть внутрь.