Москва, 30 ноября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Адвокаты трёх обвиняемых по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», этапированных из Дагестана, подали апелляцию на решение Басманного суда о продлении срока ареста фигурантам. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Целищев

Апелляционная жалоба 27 ноября поступила от представителей Зубайдулло Исмоилова, Умеджона Солиева и Хусейна Хамидова.

Каждый из них обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ»).

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября трём упомянутым фигурантам продлили срок содержания под стражей до 1 марта 2025 года. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

В ноябре прошла череда продлений арестов обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». 21 ноября был продлён срок ареста Шахромджону Гадоеву и Мустакиму Солиеву. Днём ранее Басманный суд также продлил арест фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», продавшим машину террористам, а также фигуранту, сдавшему им квартиру.

В начале октября стало известно, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» являлись участниками группировки «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их этапировали в Москву из Дагестана. По информации следствия, указанные лица занимались изготовлением самодельного взрывного устройства и оружия.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В заполненный людьми концертный зал ворвалась группа террористов и открыла стрельбу, а затем устроила пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»), в рамках которого арестованы 12 человек.