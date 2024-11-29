Пхеньян, 30 ноября, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Разрешение Запада использовать дальнобойное оружие по территории России осудил лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом 30 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын

Ким Чен Ын назвал атаки с использованием дальнобойного оружия по российской территории, проведённые США и странами Запада при посредничестве Киева, прямым вмешательством в конфликт на Украине и «неблагоразумным военным авантюризмом».

«США и Запад заставили киевские власти атаковать территорию России с помощью собственного ударного оружия большой дальности. Россия должна принять меры, чтобы заставить враждебные силы заплатить за это», — привело ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Лидер КНДР поддержал усилия России по защите своей территориальной целостности от «империалистических действий гегемонии» и назвал ответный удар «своевременной и эффективной мерой».

В разговоре с Белоусовым Ким Чен Ын отметил, что корейско-российские отношения способствуют благосостоянию народов двух стран, смягчают ситуацию в регионе и «гарантируют международную стратегическую стабильность».

«Товарищ Ким Чен Ын передал уважаемому Президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину, правительству, армии и народу России теплые пожелания и ещё раз подтвердил, что Пхеньян всегда будет с Москвой», — указано в сообщении ЦТАК.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Минобороны России Белоусов прибыл с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. В ходе официального визита запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства КНДР.

В июне президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве. Российский лидер отметил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США и ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе по украинскому конфликту.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее пояснил, что документ подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, включая сферу безопасности.