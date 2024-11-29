Пхеньян, 29 ноября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило российское военное ведомство.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — сообщили в министерстве.

Белоусова у трапа самолёта в международном аэропорту Пхеньяна Сунан встретил его коллега из КНДР генерал армии Но Гван Чхоль. Российскую делегацию также приветствовала рота почётного караула Корейской народной армии.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве. Российский лидер отметил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США и ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе по украинскому конфликту.

Пресс-секретарь российского лидера позднее пояснил, что документ подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, включая сферу безопасности.

Спецпомощник американского президента и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рэпп-Хупер 22 ноября заявила, что усиливающееся сотрудничество между Россией и КНДР в будущем станет «серьёзным вызовом» для США.