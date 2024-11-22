Вашингтон, 23 ноября, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Для США в будущем станет «серьёзным вызовом» усиление сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом 22 ноября заявила специальный помощник американского президента и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рэпп-Хупер.

Mil.ru Флаги КНДР и России

«Это, по моему мнению, будет серьёзным вызовом для администрации США на предстоящие годы», — отметила она в ходе выступления в рамках дискуссии, организованной на площадке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (организация, признанная в РФ нежелательной).

Также Рэпп-Хупер утверждала, что в настоящее время на российской территории якобы присутствуют тысячи военных КНДР. В Вашингтоне, по её словам, считают, что Москва взамен поставляет Пхеньяну высокотехнологичную продукцию.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года лидеры РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве. Президент Владимир Путин на переговорах заявил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США и ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что документ подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.

Глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону украинского конфликта для поддержки России. Южнокорейский военный в связи с этим напомнил о взаимном договоре, подписанном Россией и КНДР, назвав его «похожим» на военный союз. В Кремле подобные сообщения назвали похожими на информационную утку.