Астана, 29 ноября, 2024, 04:08 — ИА Регнум. На вопрос о возможном ударе ракетами по центрам принятия решения, в том числе в Киеве, президент России Владимир Путин на пресс-конференции 28 ноября по итогам визита в Астану ответил советской шуткой о прогнозе погоды.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Журналист задал вопрос о том, какие именно объекты могут рассматриваться в качестве целей для удара новейшими гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Орешник» — военные или политические.

«Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой — сегодня в течение дня всё возможно», — ответил Путин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Путин в ходе пресс-конференции в Астане сравнил мощность удара ракетой «Орешник» с метеоритом. При нанесении удара, по словам российского лидера, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Температура поражающих элементов доходит до 4000 °С и сопоставима с температурой на поверхности Солнца, составляющей порядка 5000-6000 °С.

До этого Путин также сообщил, что в России началось серийное производство этого вооружения. Средства нанесения удара по противнику будут выбирать в зависимости от характера целей и угроз, которые они несут.

Российская армия 21 ноября нанесла удар ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» на Украине. Это стало ответом на обстрелы западными дальнобойными ракетами Курской и Брянской областей.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков 28 ноября заявил, что применение новейшего вооружения стало чётким сигналом Западу. Он подчеркнул, что государства, которые поддерживают Киев, в том числе США, стали полноценными участниками конфликта на Украине.