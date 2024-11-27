Москва, 27 ноября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Пуск Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» стал чётким сигналом Западу. Об этом 27 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

РИА Новости / Виталий Белоусов

«Сигнал очень четкий и очевидный — прекратите, вам не следует так больше делать, вам не надо снабжать Киев всем, что они хотят, не поощрять их к новым военным авантюрам, они слишком опасны», — процитировал Рябкова телеканал RT.

Дипломат отметил, что поддерживающие Киев страны, в числе которых США и другие члены НАТО, стали полноценными участниками украинского конфликта.

По его словам, Россию, являющуюся ядерной державой, невозможно победить. У государства достаточно инструментов для ответов военными средствами.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник». Он был произведён по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что это стало ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных вооружений по России, потому что такое вооружение Запада нельзя использовать без прямого участия в этом иностранных специалистов. Российский лидер добавил, что с этого момента конфликт приобрёл глобальный характер.

26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали позицию Путина по конфликту на Украине и касательно попыток эскалации ситуации, предпринимаемых союзниками Украины по НАТО.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ИА Регнум отметил, что, ударив гиперзвуковой ракетой «Орешник» по «Южмашу», Россия показала наличие ракетных систем, которые могут быть применены в ходе как спецоперации, так и в виде ответа на политику НАТО в отношении РФ. «Орешник» применялся не в ядерном, а в обычном варианте оснащения, но комплекс позволяет использовать и ядерные боевые заряды, напомнил эксперт.