Астана, 28 ноября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Сила нового российского гиперзвукового ракетного баллистического комплекса «Орешник» сравнима с метеоритом. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане по итогам своего визита в Казахстан.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Мощный удар — как метеорит падает», — сказал он.

Глава государства добавил, что в новой ракете используются достаточно мощные элементы, способные разогреваться до 4 тысяч градусов, что можно сравнить с температурой на поверхности Солнца.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября глава государства рассказал, что всё, что находится в эпицентре взрыва «Орешника», превращается в пыль.Путин уточнил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков атакуют цель со скоростью около 10 Махов (3 км/с), а температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов.

Он добавил, что также новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время, российский лидер подчеркнул, что эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерный заряд.

Армия России 21 ноября нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш» ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары по территории РФ западными дальнобойными ракетами. На следующий день Путин отметил, что Россия продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе на поле боя.