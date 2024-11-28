Астана, 28 ноября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В России началось серийное производство новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«В конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации», — отметил глава государства в ходе сессии совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Говоря о характеристиках нового снаряда, российский лидер уточнил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. Для сравнения Путин привёл температуру на поверхности Солнца, составляющую порядка 5-6 тыс. градусов.

По его словам, «Орешник» способен поразить высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. При этом президент подчеркнул, что оружием массового поражения ракета не является.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 21 ноября нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. На следующий день президент отметил, что Россия продолжит проведение испытаний новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе и в зоне боевых действий.

В ходе саммита ОДКБ президент напомнил, что Украина неоднократно пыталась атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге и продолжает подобные попытки. По его словам, Россия всегда будет отвечать на удары по своей территории. Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения ракетной системой «Орешник», добавил Путин.

При этом глава государства отметил, что производство ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство всех стран НАТО. В будущем году его планируется увеличить на 25-30%.