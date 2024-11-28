Кишинёв, 28 ноября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты выборов президента и признал избрание Майи Санду на пост главы республики. Об этом заявила председатель КС Домника Маноле на заседании в четверг 28 ноября.

РИА Новости / Стрингер

«Конституционный суд постановил: подтвердить результаты выборов президента Молдавии от 3 ноября 2024 года, признать избрание Майи Санду президентом Молдавии», — сказала Маноле.

Она добавила, что решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в день принятия.

Заседание суда проходило на фоне протеста Партии социалистов, которая наставила на наличии серьёзных нарушений и требовала пересчёта голосов.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября ЦИК Молдавии заявил о победе действующего президента Майи Санду на выборах. Во втором туре она набрала 55,33% голосов. По данным ЦИК, у её единственного оппонента бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 44,67%. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса с иностранных избирательных участков.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях в пользу Санду за пределами Молдавии. Также он отметил, что Санду сама посадила себя в президентское кресло. По его словам, все патриотично настроенные молдаване не признают итоги выборов и полны решимости юридически оспаривать итоги позорной для страны кампании.

5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.