Брюссель, 28 ноября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента (ЕП) в ходе заседания 28 ноября приняли резолюцию о непризнании итогов парламентских выборов в Грузии. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ЕП.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Из-за существенных нарушений депутаты Европарламента отвергают результаты недавних парламентских выборов в Грузии и призывают провести их повторно в течение года», — говорится в заявлении.

Резолюция также предполагает введение Евросоюзом санкций в отношении Грузии и ограничение официальных контактов с властями республики. Депутаты назвали политику грузинского правительства несовместимой с евроатлантической интеграцией. За принятие документа проголосовали 444 депутата, 72 были против, воздержались — 82.

Как передавало ИА Регнум, резкое ухудшение Грузии с ЕС и США началось весной, когда правительство республики решило разработать закон, по которому НКО, получающие деньги из-за рубежа, признаются иностранными агентами и обязаны отчитываться, на что тратят деньги. Его приняли в июне, несмотря на давление Вашингтона и Брюсселя.

После этого США и ЕС негативно оценили прошедшие в октябре выборы в парламент Грузии, когда стало известно, что победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии, выступающие за евроинтеграцию республики, не признали итогов голосования и отказались получать депутатские мандаты. Парламент нового созыва начал работать без оппозиционных фракций.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что правительство решило приостановить обсуждение вопроса о вступлении страны в ЕС. Также было решено отказаться от европейских грантов.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября, комментируя ситуацию в Грузии, отметил мужество властей республики. Глава государства заявил, что удивлён тем, как они отстаивают свою точку зрения.