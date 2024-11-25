Тбилиси, 25 ноября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Правительство Грузии сложило полномочия перед парламентом XI созыва, сформированным по итогам выборов 26 октября. Трансляция первого заседания 25 ноября велась на сайте законодательного органа.

правительство Грузии

В заседании участвовали 89 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта», которые проголосовали за признание полномочий парламента. Избранные депутаты от оппозиционных партий не явились в парламент.

Согласно конституции республики, после того как парламент приступает к выполнению обязанностей, правительство слагает полномочия, а все министры являются исполняющими обязанности до утверждения нового кабмина.

Как передавало ИА Регнум, оппозиционные партии Грузии 23 ноября возобновили в Тбилиси акцию протеста против итогов парламентских выборов. Сторонники оппозиции перекрыли площадь Героев в центре грузинской столицы и установили палатки.

24 ноября на площади в центре Тбилиси сторонники оппозиции, которые не согласны с итогами парламентских выборов, провели марш в сторону парламента. Толпа протестующих прошла по проезжей части, неся в руках флаги Грузии, Украины, Евросоюза и НАТО.

Парламентские выборы в Грузии прошли в конце октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Прозападные оппозиционные партии и президент страны Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.