Астана, 28 ноября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что удивлён тому, с каким мужеством руководство Грузии отстаивало свою позицию в условиях давления Запада.

РИА Новости

«С удивлением на это всё смотрел и наблюдал. У нас нет отношений с руководством Грузии. Никаких. Но я просто удивлялся их мужеству и характеру, который они проявляли для того, чтобы отстоять свою точку зрения», — рассказал он.

Путин указал на то, что Запад регулярно вмешивается во внутренние дела стран бывшего СССР. Россия в свою очередь, хотя поддерживает многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, никогда не вмешивается в их политические процессы, в том числе в дела Грузии, добавил президент.

«Мы не вмешиваемся во внутриполитический процесс, не лезем вообще, не дотрагиваемся до этого», — подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии июне вступил в силу закон об обязательной регистрации иностранных агентов с целью укрепления государства от внешнего вмешательства. Рассмотрение закона проходило на фоне протестов прозападных партий и НКО. Кроме того, его критиковали западные политики.

США пригрозили пересмотреть отношения с Грузией. В июле Пентагон объявил о переносе совместных военных учений, запланированных в республике, на неопределённый срок. Ведомство объяснило это тем, что грузинские власти делают «ложные» заявления, что Запад пытается столкнуть страну с Россией.

Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский в октябре заявил, что ЕС приостановил контакты на высоком уровне с руководством Грузии, так как счёл недружественными шаги властей республики.