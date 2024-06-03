Тбилиси, 3 июня, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, документ вступил в силу.

DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

«Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния», — заявил он на брифинге.

По его словам, целью закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне.

Как передавало ИА Регнум, законопроект предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето на закон об иностранных агентах, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Принятие законопроекта без изменений поддержали 84 депутата большинства. Против проголосовали 76 депутатов. Для преодоления вето президента необходимо было набрать простое большинство голосов.

Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом в трёх чтениях. Президент утверждала, что документ невозможно улучшить. Она также назвала законопроект «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года.