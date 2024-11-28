Вашингтон, 28 ноября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск, комментируя обращение США к Украине с просьбой снизить призывной возраст до 18 лет, задался вопросом, сколько ещё украинцев должно погибнуть.

AP/TASS

Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Associated Press (AP) о том, что администрация действующего президента США Джо Байдена настаивает на необходимости снизить планку мобилизации в армию с 25 до 18 лет.

«Сколько ещё должно умереть?» — написал он 27 ноября в соцсети X (бывш. Twitter), приложив материал AP.

Маск не исключил, что конфликт может продолжаться «до последнего украинца».

Как передавало ИА Регнум, AP 28 ноября сообщила, что один из американских чиновников объяснил необходимость снизить призывной возраст на Украине «чистой математикой». По его расчётам, киевский режим мобилизует недостаточно военнослужащих, чтобы полноценно противостоять российской армии. Он не согласен с решением украинских властей мобилизовать 160 тыс. мужчин и считает, что нужно гораздо больше.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя призывы снизить призывной возраст, заявила, что этого не требуется. Она попросила, чтобы США вместо таких советов дали Киеву больше оружия и обеспечили подготовку военнослужащих.

Президент России Владимир Путин в сентябре отметил, что тотальная мобилизация, которую проводят на Украине, полностью обескровит страну. Он спрогнозировал в будущем призыв в ВСУ студентов и создание аналога гитлерюгенда, военной организации, куда в нацистской Германии набирали детей.