Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину и на следующем этапе там будут брать в ряды украинских формирований студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенд». Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил глава государства, сейчас на Украине захотят снова снижать призывной возраст, чтобы брать в ряды украинских боевиков детей и создавать гитлерюгенд, как это когда-то делали в Германии фашисты.

«Тотальная [мобилизация на Украине сейчас] и проходит. Следующий шаг — это студентов призывать сейчас и так далее, полностью обескровить страну. Повторяю ещё раз, такое впечатление, что это не их народ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволили призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали негодными к военной службе.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 27 августа потребовал от Запада вернуть на Украину граждан, бежавших из страны от принудительной мобилизации. Он пообещал для этого создать так называемое министерство единства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 5 сентября оценила эту идею Киева. Дипломат прокомментировала новость о возможности создания такого ведомства на Украине словами «Come Back Ministry of Ukrain» (англ. «вернись Министерство Украины»).

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России не обсуждают возможность проведения новой мобилизации.