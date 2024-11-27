Киев, 27 ноября, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена требует от украинских властей увеличить численность армии, набирая больше солдат, тем самым пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника из Белого дома.

Kostiantyn Liberov/ Libkos/ Global Look Press

По словам источника, демократы хотят добиться от Украины снижения возраста мобилизации с 25 до 18 лет.

Отмечается, что с февраля 2022 года Белый дом выделил Киеву более 56 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности. Ожидается, что до конца президентского срока Байдена Украине будет направлено ещё больше средств.

Чиновник подчеркнул, что у Украины есть необходимое оружие, и она должна резко увеличить свою численность, если хочет продолжать борьбу с Россией. По его словам, украинцы считают необходимым иметь около 160 тыс. дополнительных военнослужащих, но администрация США полагает, что им может потребоваться больше.

Как сообщало ИА Регнум, с апреля по август более 23 тыс. украинских студентов, использовавших этот статус якобы для уклонения от военной службы, отчислены из вузов, заявил замминистра образования Украины Михаил Винницкий.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ряды ВСУ призывали мужчин 27–60 лет.