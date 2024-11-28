Вашингтон, 28 ноября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Необходимость снизить возраст мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ) сотрудники действующей администрации США объясняют предельно материальными математическими расчётами. Об этом 28 ноября сообщило агентство Associated Press (AP).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Один из чиновников сказал, что «чистая математика» ситуации на Украине сейчас заключается в том, что ей нужно больше войск для борьбы. В настоящее время Украина не мобилизует и не обучает достаточно солдат, чтобы заменить свои потери на поле боя и при этом не отставать от растущей российской армии», — говорится в материале.

В ВСУ заявляют, что им понадобится ещё 160 тыс. военных для результативного ведения боевых действий, тогда как американская сторона полагает, что истинная цифра на самом деле гораздо выше.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написало, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность армии путём набора большего количества новобранцев. Отмечалось, что для этого украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Замминистра образования Украины Михаил Винницкий 26 ноября рассказал, что свыше 23 тыс. украинских студентов, использовавших свой статус якобы для уклонения от военной службы, отчислены из вузов. По его словам, эти люди не собирались учиться, а хотели использовать положение студента, чтобы избежать призыва.

В мае Киев ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, ранее считавшиеся негодными для военной службы. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Президент России Владимир Путин в начале сентября отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, как в нацистской Германии, добавил глава государства.