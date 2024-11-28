Киев, 28 ноября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Властям Украины не нужно понижать призывной возраст. Об этом 28 ноября заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в беседе с газетой Financial Times.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Стефанишина заявила Financial Times, что Украине не нужно снижать призывной возраст», — говорится в публикации.

Отмечается, что также вице-премьер Украины заявила о том, что американская сторона должна предоставить украинской армии необходимые подготовку и вооружение.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написало, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность армии путём набора большего количества новобранцев. Отмечалось, что для этого украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Замминистра образования Украины Михаил Винницкий 26 ноября рассказал, что свыше 23 тыс. украинских студентов, использовавших этот статус якобы для уклонения от военной службы, отчислены из вузов. По его словам, эти люди не собирались учиться, а хотели использовать этот статус, чтобы избежать других обязанностей.

В мае Киев ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, ранее считавшиеся негодными для военной службы. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Президент России Владимир Путин в начале сентября отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, как в нацистской Германии, добавил глава государства.