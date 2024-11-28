Астана, 28 ноября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Отсутствие Армении на саммите ОДКБ характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени саму организацию. Об этом 28 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Сегодня мне выпала честь выступать первым, поскольку наши армянские коллеги не участвуют в заседании. Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию», — сказал он на саммите ОДКБ в Астане.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ. 27 ноября его пресс-секретарь Назели Багдасарян заявила, что позиция республики относительно замораживания участия в деятельности организации не изменилась.

Пашинян в феврале заявил о заморозке участия республики в ОДКБ. Позже он уточнил, что Армения выйдет из объединения тогда, когда сочтён нужным. В сентябре глава армянского правительства заявил, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета Армении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти высказывания, назвала их противоречащими здравому смыслу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением Пашиняна об «угрозе» для республики со стороны ОДКБ. Он подчеркнул, что организация стоит на страже суверенитета стран, которые в неё входят. Москва будет терпеливо доводить свою позицию до Еревана, добавил он.