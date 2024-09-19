Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе суверенитету республики со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) противоречат здравому смыслу. Об этом 19 сентября заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Sputnik/РИА Новости/Асатур Есаянц Никол Пашинян

Дипломат отметила, что если национальной безопасности Армении что-то «угрожает», то ей тогда нет смысла говорить о том, что она ещё остаётся в ОДКБ.

«Если они остаются, значит, они в этом видят какую-то целесообразность. При этом одновременно они говорили, что ОДКБ «вышла из Армении». Это всё противоречит здравому смыслу и логике», — сказала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян 18 сентября заявил, что Армения заморозила своё участие в ОДКБ, так как организация якобы создала угрозы для будущего существования и суверенитета страны. Республика уже подошла к точке невозврата в отношениях с объединением, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением Пашиняна об «угрозе» для республики со стороны ОДКБ. Он подчеркнул, что организация стоит на страже суверенитета стран, которые в неё входят. Москва будет терпеливо доводить свою позицию до Еревана, добавил он.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что организация продолжает считать Армению своим полноправным членом. Он также заявил о готовности к диалогу с Ереваном.