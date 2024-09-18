Москва, 18 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Россия не согласна с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «создала угрозы» для республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 сентября журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

«Армения сама выбирает стратегические и тактические пути развития, но вместе с тем мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ОДКБ стоит на страже суверенитета стран, которые входят в объединение. Москва будет терпеливо доводить свою позицию до Еревана, добавил он.

Песков также отметил, что Россия будет продолжать держать связь с Арменией и считает её близким партнёром.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян 18 сентября заявил, что Армения заморозила своё участие в ОДКБ, так как организация якобы создала угрозы для будущего существования и суверенитета страны. Республика уже подошла к точке невозврата в отношениях с объединением, подчеркнул он.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов после этого отметил, что организация продолжает считать Армению своим полноправным членом. Он также заявил о готовности к диалогу с Ереваном.

Пашинян ещё 12 июня заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда сочтёт нужным, но потом уже не вернётся в неё. На следующий день он назвал выход республики из организации следующим логическим шагом после заморозки членства. Премьер-министр добавил, что это может произойти через месяц или три года.