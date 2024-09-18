Ереван, 18 сентября, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Армения заморозила своё участие в Организации Договора о коллективной безопасности, так как ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета страны. С таким утверждением 18 сентября выступил на 2-м Армянском глобальном саммите премьер-министр республики Никол Пашинян.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

«ОДКБ создаёт угрозы безопасности Армении, её будущему существованию и суверенитету», — сказал он.

По словам Пашиняна, в данный момент Ереван находится близко к «точке невозврата» в отношениях с организацией.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Пашинян заявил, что республика выйдет из ОДКБ, когда сочтёт нужным, и уже не вернётся обратно в организацию. Позднее глава МИД Армении Арарат Мирзоян уточнил, что глава армянского правительства не говорил о выходе республики из ОДКБ, а только отмечал, что Ереван самостоятельно решит, когда это произойдёт.

Премьер-министр Армении 13 июня назвал выход страны из ОДКБ следующим логическим шагом после заморозки членства. По его словам, армянская сторона самостоятельно решит, когда это сделать.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона будет прояснять позицию Еревана по ОДКБ. Представитель Кремля уточнил, что Россия продолжит придерживаться партнёрских и союзнических отношений с Арменией, также заинтересованной в них.