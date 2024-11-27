Ереван, 27 ноября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане. Об этом 27 ноября сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

«Позиция Республики Армения относительно замораживания участия в деятельности ОДКБ не изменилась», — приводит её слова портал 24News.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян в феврале заявил о заморозке участия республики в ОДКБ. Позже он уточнил, что Армения выйдет из объединения тогда, когда сочтён нужным. В сентябре глава армянского правительства заявил, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета Армении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти высказывания, назвала их противоречащими здравому смыслу.

На встрече в Астане 28 ноября лидеры стран ОДКБ обсудят ситуацию, связанную с решением Запада разрешить украинской армии применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ. Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в саммите ОДКБ в Астане. Ранее об отказе ехать на саммит сообщил также министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.