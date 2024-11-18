Сухум, 19 ноября, 2024, 00:42 — ИА Регнум. В Минобороны Абхазии вечером 18 ноября в закрытом режиме продолжились переговоры властей и оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

Первая часть переговоров началась в 18:00, через два часа одна из сторон (правительство) покинула здание для проведения консультаций с президентом Абхазии Асланом Бжания.

Переговоры возобновились лишь спустя 3,5 часа.

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны Абхазии 18 ноября начались переговоры властей с представителями оппозиции.

Оппозицию на переговорах представляют руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, депутат парламента республики Кан Кварчия и председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинб.

Позже в инфоцентре президента Абхазии Аслана Бжании сообщили, что представители власти и оппозиции в Абхазии взяли паузу в переговорах.

18 ноября Бжания поручил членам Совета безопасности республики принять меры по предотвращению противоправных действий внутри страны.

Протесты в Абхазии начались 15 ноября. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента. Бжания, в свою очередь, назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. Он также отметил, что не хочет подавлять волнения силовым путём, но и власть отдавать не будет.