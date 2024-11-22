Сухум, 22 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Бывший президент Абхазии Аслан Бжания 22 ноября сообщил, что находится за пределами республики.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В беседе с ТАСС Бжания заявил, что намерен в ближайшее время отправиться в Москву.

«Я сейчас не в Абхазии, улетаю в Москву на какое-то количество дней», — сказал экс-президент республики.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Абхазии начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Протестующие выступили против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, заявляя, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов. Также они требовали отставки президента республики.

18 ноября в закрытом режиме состоялись переговоры властей и оппозиции. Была достигнута договорённость, что протестующие покинут территорию комплекса правительственных зданий.

19 ноября парламент Абхазии принял отставку Бжании с поста президента. К исполнению обязанностей главы республики приступил вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Досрочные выборы предполагается провести в феврале 2025 года.

В Абхазии — родоплеменное устройство общества, власть в государстве воспринимается как приз в борьбе кланов, и для того чтобы убрать конкурентов от власти, нужно вывести на улицы народ, использовав любой повод, отмечал ранее в статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов.