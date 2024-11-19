Сухум, 19 ноября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы республики в связи с отставкой президента Аслана Бжании, передаёт издание «Апсныпресс» в своём Telegram-канале.

AP Photo/Artur Lebedev/ТАСС

«Мною даны поручения всем руководителям и органам госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством Республики Абхазия для сохранения и обеспечения жизнедеятельности государства», — сказал в видеообращении Гунба.

19 ноября парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании на фоне массовых протестов. Решение на тайном голосовании поддержали 28 депутатов из 31.

15 ноября в Абхазии начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Как передавало ИА Регнум, протестующие выступили против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, заявляя, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.