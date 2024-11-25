Москва, 25 ноября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Экс-президент Абхазии Аслан Бжания, ушедший в отставку на фоне протестных акций оппозиции в стране, намерен выдвинуть свою кандидатуру на грядущих досрочных выборах главы республики.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Как отметил в беседе с ТАСС Бжания, он собирается продолжать принимать участие в политической жизни республики.

«Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться», — сказал экс-президент Абхазии.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября в Абхазии начались протесты, в ходе которых сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса республики, захватив их. Участники протестных акций выступили против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, считая, что российские предприниматели вытеснят абхазский бизнес. Они также потребовали отставки главы республики.

После этого, 18 ноября, состоялись закрытые переговоры властей и оппозиции, в ходе которых стороны договорились, что протестующие покинут территорию комплекса правительственных зданий.

Парламент Абхазии 19 ноября принял отставку Бжании с поста президента, его обязанности стал исполнять вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Досрочные президентские выборы в стране должны пройти в феврале 2025 года. Бжания 22 ноября сообщил, что находится за пределами республики.