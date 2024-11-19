Сухум, 19 ноября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Парламент Абхазии 19 ноября принял отставку президента республики Аслана Бжании, который решил покинуть свой пост на фоне массовых протестов, передаёт местное издание «Апсныпресс» в Telegram-канале.

МИД РФ/РИА Новости Аслан Бжания

За отставку Бжании на тайном голосовании проголосовали 28 депутатов из 31. Против него выступил лишь один из абхазских парламентариев. Для принятия соответствующего решения было необходимо собрать 24 голоса.

По данным портала «Республика», исполнять обязанности президента Абхазии будет вице-президент республики Бадра Гунба.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Абхазии начались 15 ноября. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения.

Вечером 18 ноября в закрытом режиме продолжились переговоры властей и оппозиции. В результате переговоров власти и оппозиции была достигнута договорённость, что протестующие 19 ноября покинут территорию комплекса правительственных зданий Абхазии, иначе Бжания отзовёт своё заявление об отставке.