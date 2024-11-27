Белгород, 28 ноября, 2024, 01:40 — ИА Регнум. В Белгородской области ночью 28 ноября ВСУ нанесли удар по частному дому в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Известно, что ВСУ атаковали двумя FPV-дронами. Глава области заверил, что никто не пострадал.

В частном доме пробита кровля, выбиты окна. Также повреждения получило чердачное помещение.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников.

Силы ПВО вечером 27 ноября уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области и ещё один — над Курской областью, уточнили в ведомстве.

На Украине ночью 28 ноября воздушную тревогу объявили в Киеве и семи областях.