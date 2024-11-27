Брянск, 28 ноября, 2024, 01:11 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом 28 ноября в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что силы ПВО сбили дроны самолётного типа.

На месте падения обломков работают представители оперативных служб. Богомаз заверил, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО вечером 27 ноября уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области и ещё один — над Курской областью, уточнили в ведомстве.

Над акваторией Чёрного моря 27 ноября сбиты две ракеты украинской армии. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.